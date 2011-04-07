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El Gobierno cede a las presiones de la banca y la excluye de la Ley de Servicios de Atención al Cliente

El nuevo Anteproyecto elimina al sector financiero y asegurador con la excusa de que será otra norma la que lo regule.

FACUA.org
España-07/04/2011
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FACUA-Consumidores en Acción critica que una vez más, el Gobierno ha cedido a las presiones de la banca contra la puesta en marcha de medidas regulatorias que protejan a los usuarios y ha excluido al sector de la futura Ley de Servicios de Atención al Cliente (SAC).

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