El Gobierno chino multa a BMW con casi 200.000 euros por manipulación de precios
Esta sanción se suma a la que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma ha anunciado contra los fabricantes de automóviles Audi y Chrysler por prácticas monopolísticas.
FACUA.org
Internacional-15/08/2014
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El Gobierno chino ha sancionado a cuatro concesionarios de BMW con 194.358 euros (1,6 millones de yuanes) por manipulación de precios.
Esta multa se produce como consecuencia de la investigación que el Ejecutivo asiático lleva a cabo en el sector nacional de la automoc