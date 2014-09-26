El Gobierno de Francia propone paquetes de tabaco neutros y límites al cigarillo electrónico
El plan del Ejecutivo prohíbe fumar en los vehículos en los que viajen niños menores de 12 años.
Europa Press
Europa-26/09/2014
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El Ministerio de Sanidad francés ha propuesto la homogeneización de las cajetillas de cigarillos, que podrían pasar a ser neutras, y la prohibición del uso de los vapeadores en determinados lugares públicos, en el marco de una reforma para fortalecer la lucha co