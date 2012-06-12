Nuestras accionesSubidas en notarios y registradores

El Gobierno encarece las condiciones para que las familias mejoren sus hipotecas

En lugar de favorecer la renegociación, aplazamiento o cancelación a los usuarios asfixiados por las deudas, aumenta los costes notariales y registrales para su tramitación.

FACUA.org
España-12/06/2012
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FACUA-Consumidores en Acción rechaza la subida de los trámites necesarios para mejorar las condiciones de las hipotecas que ha aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy para registradores y notarios.

A través de una disposición adicional escondid

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