El Gobierno encarece las condiciones para que las familias mejoren sus hipotecas
En lugar de favorecer la renegociación, aplazamiento o cancelación a los usuarios asfixiados por las deudas, aumenta los costes notariales y registrales para su tramitación.
FACUA.org
España-12/06/2012
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FACUA-Consumidores en Acción rechaza la subida de los trámites necesarios para mejorar las condiciones de las hipotecas que ha aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy para registradores y notarios.
A través de una disposición adicional escondid