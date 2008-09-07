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El Gobierno estadounidense toma el control de sus dos mayores entidades hipotecarias para evitar su quiebra

La operación sobre Fannie Mae y Freddie Mac supondrá la mayor inyección pública de dinero en el sector financiero de EEUU.

FACUA.org
América-07/09/2008
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La Administración estadounidense anunció hoy que toma el control de las dos gigantes hipotecarias estadounidenses, Fannie Mae y Freddie Mac, lo que supone la cancelación de la influencia de los accionistas de estas dos empresas, públicas formalmente, aunque participada

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