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El Gobierno incorpora medidas adicionales para la sanidad de los animales y los productos de acuicultura

Unifica en un Real Decreto lo dispuesto en tres normas anteriores.

FACUA.org
España-03/10/2008
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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se establece los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, así como a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos.

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