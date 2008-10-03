El Gobierno incorpora medidas adicionales para la sanidad de los animales y los productos de acuicultura
Unifica en un Real Decreto lo dispuesto en tres normas anteriores.
FACUA.org
España-03/10/2008
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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se establece los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, así como a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos.
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