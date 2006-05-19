El Gobierno niega a los afectados por el presunto fraude filatélico su libertad de elegir a las asociaciones de consumidores que consideren más capaces de defenderlos
FACUA, con una Plataforma de más de 13.000 afectados, excluida de las ayudas del Gobierno para su defensa por el mero hecho de no tener una antigüedad de cinco años en el Registro de Asociaciones de Consumidores nacional.
FACUA.org
España-19/05/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera un auténtico atentado contra los derechos de los afectados por el presunto fraude filatélico la decisión del Consejo de Ministros de financiar exclusivamente a diez organizaciones de consumidores para su