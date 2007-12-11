El Gobierno prevé una estabilización de precios y una bajada en algunos casos pero no a corto plazo
Así lo manifestó Elena Espinosa tras una reunión en Orense con los ministros de Agricultura de Italia y Portugal.
FACUA.org
España-11/12/2007
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La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, anunció ayer que el Gobierno prevé una «estabilización» de los precios e incluso una «pequeña bajada» en «algunos casos». No obstante, aclaró que no se producir&