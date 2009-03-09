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El Gobierno reformará el impuesto municipal de circulación para vincularlo a las emisiones contaminantes

El impuesto de matriculación, que no se suprimirá temporalmente, ya fue modificado hace apenas un año con criterios medioambientales.

FACUA.org
España-09/03/2009
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El Gobierno trabaja en una reforma del impuesto de circulación, de competencia municipal, con el fin de vincular este gravamen a las emisiones contaminantes de los automóviles, como ya hiciera con el impuesto de matriculación, transferido a las comunidades autónomas.</

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