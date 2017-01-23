Nuestras accionesMás de 8.000 hipotecados han acudido ya a FACUA

El Gobierno regala una tregua de 4 meses a la banca y obliga a frenar nuevas demandas por cláusula suelo

FACUA advierte de que si acude a los tribunales antes de someterse al procedimiento extrajudicial, el hipotecado tendrá que pagar las costas en caso de que el banco acepte devolverle el dinero.

FACUA.org
España-23/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que el Gobierno ha regalado una tregua a la banca por la que obliga de facto a los usuarios a paralizar hasta cuatro meses la interposición de demandas judiciales para reclamar su dinero. Si acuden a los tribunales antes de someterse al procedi

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