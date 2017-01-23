El Gobierno regala una tregua de 4 meses a la banca y obliga a frenar nuevas demandas por cláusula suelo
FACUA advierte de que si acude a los tribunales antes de someterse al procedimiento extrajudicial, el hipotecado tendrá que pagar las costas en caso de que el banco acepte devolverle el dinero.
FACUA.org
España-23/01/2017
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