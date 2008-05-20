El Gobierno reitera su oposición a que Bruselas pueda imponer la separación funcional de Telefónica

El secretario de Estado de Telecomunicaciones rechazó también la puesta en marcha de una Autoridad Europea del Mercado de las Telecomunicaciones.

FACUA.org
Europa-20/05/2008
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El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, reiteró hoy su oposición a la propuesta de la Comisión Europea de dar poderes a los reguladores nacionales para que puedan desmembrar a los operadores dominantes, como Telefónica en España, obl

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