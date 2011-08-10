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El Gobierno sanciona con 30.000 euros a varias petroleras por el vertido en Tarragona

La multa se ha impuesto a Repsol YPF, CNW Oil España, Petroleum Oil&Gas España (filial de Gas Natural Fenosa) y Cepsa.

FACUA.org
España-10/08/2011
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El Consejo de Ministros ha acordado imponer una sanción de 30.000 euros a Repsol YPF, CNW Oil España, Petroleum Oil & Gas España (filial de Gas Natural Fenosa) y Cepsa por el vertido de crudo frente a la costa de Tarragona desde la plataforma Casablanca.

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