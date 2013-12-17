El Gobierno se desdice de nuevo y anuncia que subirá la parte regulada del recibo de la luz en enero
El ministro Soria avanza que aumentará los peajes en 2014 para sufragar el déficit de tarifa.
FACUA.org
España-17/12/2013
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El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha avanzado este martes que el Gobierno elevará los peajes eléctricos en enero con el objetivo de repercutir sobre la tarifa los intereses y el principal de la deuda vinculada al nuevo d&e