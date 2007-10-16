El Gobierno ultima un proyecto de ley sobre derechos y deberes de los viajeros del transporte terrestre, tren y autobús
La ley regulará todos los tipos de contrato de transporte terrestre, incluido el de mercancías, el de cargadores, el logístico, el discrecional, el escolar e incluso el intermodal.
FACUA.org
España-16/10/2007
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El Gobierno ultima un proyecto de ley que fijará y unificará el conjunto de derechos y deberes con que cuentan los viajeros del transporte terrestre, el tren y el autobús, similar al ya existente a escala europea para los usuarios del avión.
Se trata de la Ley