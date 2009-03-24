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El Gobierno vasco obligará las empresas a realizar inspecciones periódicas de las instalaciones de gas en botellas

Traspasa del usuario a la empresa distribuidora la responsabilidad de realizar el control de estas instalaciones.

FACUA.org
Euskadi-24/03/2009
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El Consejo del Gobierno vasco aprobó este martes 24 de marzo en Vitoria la extensión del sistema de inspección periódica a todo tipo de instalaciones de gas, incluidas las de gas en botellas, traspasando del usuario a la empresa distribuidora la responsabilidad de real

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