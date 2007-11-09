El Gobierno vasco prevé sancionar a los aparcamientos que no hayan adecuado sus tarifas a la nueva normativa
Según la nueva Ley, aprobada en septiembre, el precio por estacionamiento debe calcularse en función del tiempo real que el vehículo ocupe la plaza.
FACUA.org
Euskadi-09/11/2007
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La Dirección de Consumo y Seguridad Industrial del Gobierno vasco prevé sancionar a aquellas empresas de aparcamiento que no hayan adecuado sus tarifas a la nueva normativa que entró en vigor el pasado mes de septiembre y que cobren un canon por acceso o tarifa equivalente.</