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El hermano del administrador único de Magrudis es propietario de otra empresa ubicada en la nave contigua

Se trata de Elaborados Cárnicos Mario SLU, creada en 2017. Mario Marín Rodríguez ha sido detenido junto a su hermano, Sandro, y el padre de ambos, José Antonio Marín Ponce.

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España-24/09/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha tenido conocimiento de que Mario Marín Rodríguez, el hermano del administrador único de Magrudis (La Mechá) es propietario de otra empresa domiciliada también en la calle Pino Silvestre (en la nave 21) del

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