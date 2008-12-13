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El impacto de la subida del IPC en el alquiler de viviendas: ¿Cómo se regula?

La Ley de Arrendamientos Urbanos reglamenta el modo de actualización de la renta. Al haber sido modificada varias veces, a cada contrato se le aplica la redacción vigente en el momento de su celebración.

FACUA.org
España-13/12/2008
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¿Vives de alquiler? La próxima actualización de tu renta puede ser bastante superior a la que estás acostumbrado, porque en los últimos meses se ha producido una histórica subida del Índice de Precios al Consumo (IPC), alcanzando niveles

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