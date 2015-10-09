Nuestras accionesFACUA encuentra diferencias de hasta un 70,73% en los precios de las autoescuelas de las ocho provincias andaluzas

El importe medio para sacarse el carné de conducir B a la primera en Andalucía es de 584,74 euros

Huelva y Málaga son las ciudades más caras, frente a Granada y Jaén que son las más económicas.

FACUA.org
Andalucía-09/10/2015
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Prepararse para aprobar el carné de conducir a la primera con veinte clases prácticas cuesta en Andalucía una media de 584,74 euros, según un estudio comparativo elaborado por FACUA-Consumidores en Acción a nive

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