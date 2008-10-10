El informe preliminar de la Comisión del accidente de Barajas constata que los sistemas sonoros no funcionaron
El documento apunta que la tripulación realizó todas las comprobaciones necesarias y que según todas las evidencias los motores "se comportaron correctamente".
FACUA.org
España-10/10/2008
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El informe preliminar publicado hoy por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) constata que los flaps y slats de las alas de la aeronave de Spanair siniestrada el pasado 20 de agosto en Madrid-Barajas no estaban config