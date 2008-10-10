Más noticiasLa investigación sigue abierta

El informe preliminar de la Comisión del accidente de Barajas constata que los sistemas sonoros no funcionaron

El documento apunta que la tripulación realizó todas las comprobaciones necesarias y que según todas las evidencias los motores "se comportaron correctamente".

FACUA.org
España-10/10/2008
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El informe preliminar publicado hoy por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) constata que los flaps y slats de las alas de la aeronave de Spanair siniestrada el pasado 20 de agosto en Madrid-Barajas no estaban config

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