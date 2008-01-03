El Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha inicia su andadura en 2008
El director general de Consumo, Jesús Montalvo, pasará a dirigir el nuevo organismo.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-03/01/2008
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El Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha inicia a partir del 1 de enero su andadura oficial. El Diario Oficial de la región publicó el 28 de diciembre el nombramiento del hasta ese momento director general de Consumo, Jesús Montalvo, como director de este nuevo or