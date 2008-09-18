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El Instituto Nacional del Consumo requiere a Telefónica que cese el cobro de la identificación de llamadas

FACUA denunció a la compañía ante el organismo el pasado 26 de agosto argumentando que al facturar un servicio no solicitado por los usuarios vulnera el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

FACUA.org
España-18/09/2008
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El Instituto Nacional del Consumo (INC) ha requerido a Telefónica que cese el cobro de la identificación de llamadas. FACUA-Consumidores en Acción denunció a la compañía ante el organismo del Ministerio de Sanidad y Consumo

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