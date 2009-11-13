El IPC sube tres décimas en el mes de octubre, hasta situarse en el -0,7%
Se trata de la tasa menos negativa desde el pasado mes de abril y ya encadena ocho meses consecutivos en valores negativos.
FACUA.org
España-13/11/2009
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