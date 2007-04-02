El juez mercantil desautoriza la junta de accionistas convocada por los directivos de Fórum Filatélico
Santiago Senet acepta así la petición de los administradores concursales de la sociedad de adoptar medidas cautelares para dejar sin efecto el acuerdo de convocatoria.
FACUA.org
España-02/04/2007
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El titular del Juzgado de lo Mercantil número 7, Santiago Senet, ha dictado un auto por el que desautoriza la reunión de la junta general de accionistas convocada por el anterior consejo de administración de Fórum Filatélico para el próximo 12 de a