El juez Pedraz envía a la Sala de lo Penal el caso Ausbanc y Manos Limpias para que ponga fecha al juicio
La Fiscalía pide 118 años para Luis Pineda y 25 para Miguel Bernad. Podemos y FACUA ejercen la acusación popular.
FACUA.org / Agencias
España-20/02/2019
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Luis Pineda, líder de la seudoasociación de consumidores Ausbanc. | Imagen: Agencias.
El juez Santiago Pedraz ha remitido a la Sala de lo Penal, para que fije la fecha del juicio, la causa abierta a los líderes de Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernad, y otras ocho personas.
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