El juez Pedraz ordena prisión incondicional para Luis Pineda y Miguel Bernad
Pineda está acusado de los delitos de estafa, extorsión, amenazas, fraude en las subvenciones, administración desleal y organización criminal. Bernad, de extorsión, amenazas y organización criminal.
Rubén Sánchez
España-17/04/2016
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El propietario de Ausbanc, Luis Pineda (derecha), junto al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.
El juez Pedraz ha dictado un auto (consúltalo aquí) en el que decreta el ingreso en prisión incondicional para