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El juez Pedraz ordena prisión incondicional para Luis Pineda y Miguel Bernad

Pineda está acusado de los delitos de estafa, extorsión, amenazas, fraude en las subvenciones, administración desleal y organización criminal. Bernad, de extorsión, amenazas y organización criminal.

Rubén Sánchez
España-17/04/2016
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El juez Pedraz ha dictado un auto (consúltalo aquí) en el que decreta el ingreso en prisión incondicional para

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