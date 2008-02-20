El Juzgado de Valladolid que instruye el 'caso Riverduero' se inhibirá en favor de Audiencia Nacional
La juez ratifica la prisión provisional comunicada y sin fianza dictada contra los dos detenidos.
FACUA.org
España-20/02/2008
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La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid anunció hoy su intención de solicitar su inhibición en favor de la Audiencia Nacional respecto del caso de presunta estafa continuada por valor de unos 25 millones de euros que se imputa a los dos admi