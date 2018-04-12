El Ministerio de Sanidad e Igualdad gana el premio a El Peor (y más machista) Anuncio de 2017
Mostraba a una chica y un texto que relacionaba beber demasiado con un mayor riesgo de sufrir una violación. Ha acaparado el 50% de los votos en la 9ª edición de los premios que organiza FACUA.
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España-12/04/2018
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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha ganado el premio a El Peor (y más machista) Anuncio del Año, un galardón que FACUA-Consumidores en Acción organiza desde 2010. Se trata de un cartel en el que se mostraba a una chica y un texto que relaci