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El ministro de Cultura anuncia una inminente medida "antipopular" contra el intercambio de obras a través de Internet

"No hay la más mínima duda" sobre la actuación de la SGAE, ha asegurado Molina en referencia a un informe que hará público en breve.

FACUA.org
España-17/12/2008
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El ministro de Cultura, César Antonio Molina, ha anunciado este miércoles que «no muy tarde» habrá una normativa, «que probablemente sea antipopular», contra la «piratería», calificativo con el que describe el intercambio de obras culturales

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