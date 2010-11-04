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El nuevo Plan de Seguridad Vial se centra en jóvenes, mayores, ciclistas, motoristas, zonas urbanas y la velocidad

El casco obligatorio para los ciclistas hasta los 14 años, extender los controles de carretera a las drogas o promover la conducción acompañada antes del acceso al carné de conducir para los conductores más jóvenes son algunos de los proyectos previstos.

FACUA.org
España-04/11/2010
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El casco obligatorio para los ciclistas hasta los 14 años, extender los controles de carretera a las drogas o promover la conducción acompañada antes del acceso al carné de conducir para los conductores más jóvenes, son algunos de los proyectos previstos

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