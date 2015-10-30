El nuevo varapalo de la UE a la ley española muestra que el Gobierno no hace nada por evitar desahucios
El tribunal de Justicia de la UE declara ilegal el plazo de un mes para recurrir ejecuciones hipotecarias.
FACUA.org
España-30/10/2015
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El TJUE vuelve a indicar que la ley española de desahucios es contraria a la legislación comunitaria. | Imagen: flickr.com/popicinio (CC BY-NC-ND 2.0)
El nuevo varapalo que la Unión Europea dio este jueves a la ley hipotecaria española demuestra que el Gobierno no hace nada por proteger a las familias de los desahucios, valora FACUA-Consumidores en Acción. La asociación considera que