El Opencor del antiguo Bazar España permanece abierto con licencia municipal pese a ser inaccesible para minusválidos
FACUA Sevilla denunció hace un mes la existencia de un enorme escalón en el establecimiento de El Corte Inglés.
FACUA.org
Sevilla-06/10/2003
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha recibido un número considerable de denuncias de discapacitados físicos que residen en las barriadas del entorno de la Ronda de Capuchinos por el enorme escalón que les impide la entrada al Opencor ubicado en