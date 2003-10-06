Nuestras acciones

El Opencor del antiguo Bazar España permanece abierto con licencia municipal pese a ser inaccesible para minusválidos

FACUA Sevilla denunció hace un mes la existencia de un enorme escalón en el establecimiento de El Corte Inglés.

FACUA.org
Sevilla-06/10/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha recibido un número considerable de denuncias de discapacitados físicos que residen en las barriadas del entorno de la Ronda de Capuchinos por el enorme escalón que les impide la entrada al Opencor ubicado en

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos