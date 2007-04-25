El Parlamento Europeo pide que las restricciones a los líquidos en el equipaje de mano se revisen
Las medidas para los usuarios de aviones entraron en vigor hace seis meses.
FACUA.org
Europa-25/04/2007
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El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado en segunda lectura un nuevo reglamento sobre la seguridad de la aviación civil. El texto insta a que las «medidas pormenorizadas» de seguridad en los vuelos, como restricciones de líquidos en el equipaje de mano en los aviones o el