Más noticias

El Parlamento Europeo pide que las restricciones a los líquidos en el equipaje de mano se revisen

Las medidas para los usuarios de aviones entraron en vigor hace seis meses.

FACUA.org
Europa-25/04/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado en segunda lectura un nuevo reglamento sobre la seguridad de la aviación civil. El texto insta a que las «medidas pormenorizadas» de seguridad en los vuelos, como restricciones de líquidos en el equipaje de mano en los aviones o el

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos