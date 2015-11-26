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El Parlamento valenciano insta al Consell a que tome medidas para impedir el corte de luz y gas a familias

La Proposición No de Ley aprobada hoy en el pleno con la abstención del PP y apoyo del resto de grupos también reclama una modificación del bono social eléctrico.

Europa Press
Comunitat Valenciana-26/11/2015
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El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado este jueves, con la abstención del PP y el apoyo del resto de grupos, una Proposición No de Ley (PNL) de Podemos a la que se ha añadido una enmienda de Compromís de un Plan de choque contra la pobreza energética, en

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