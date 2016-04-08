El Parlamento vasco aprueba una ley que impedirá fumar en estadios y plazas de toros
La Ley de Adicciones, que contempla excepciones para espacios privados como las sociedades gastronómicas, equipara cigarrillos electrónicos al tabaco.
FACUA.org
Euskadi-08/04/2016
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El Parlamento vasco ha aprobado este jueves, con el apoyo de todos los partidos salvo UPyD, la Ley de atención integral de adicciones y drogodependencias, que prohibirá, con algunas salvedades, el consumo de tabaco y alcohol en recintos en los que se celebren eventos deportivos, com