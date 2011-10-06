El Parlamento vasco insta a la protección de los menores ante las ondas electromagnéticas
La Asamblea vasca pide al Gobierno regional a que siga las recomendaciones de la UE y la OMS en este ámbito e invita a hacer campañas contra el "uso inmoderado" de los móviles entre los niños.
FACUA.org
Euskadi-06/10/2011
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El Parlamento vasco ha aprobado este miércoles una proposición no de ley por la que pide al Gobierno regional que realice «campañas contra el uso inmoderado del teléfono móvil entre los niños y niñas».
Asimismo, la cámara se