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El Partido Popular rechaza prohibir dejar sin luz por impago a familias vulnerables

Varias formaciones políticas en el Congreso lo habían planteado en enmiendas parciales al proyecto de Ley del Sector Eléctrico, instando al Gobierno a hacer frente a la pobreza energética que amenaza a miles de españoles.

Europa Press
España-04/11/2014
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El Partido Popular ha rechazado este martes en la Comisión de Industria del Congreso prohibir a las empresas eléctricas cortar el suministro eléctrico por impago a familias vulnerables, como habían planteado varias formaciones políticas en el Congreso a trav&eac

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