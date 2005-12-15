El portal FACUA.org incorpora una web para fomentar hábitos saludables en la alimentación
En ella se plantean temas tan importantes como el fomento de la dieta equilibrada, recomendaciones para evitar toxiinfecciones alimentarias y las problemática asociada a la obesidad y los trastornos alimenticios.
FACUA.org
España-15/12/2005
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El portal FACUA.org ha incorporado una página web para fomentar hábitos saludables en la alimentación. Esta iniciativa se enmarca en una campaña de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) subvencionada por el Instituto Nacional del Consumo