El precio de la gasolina y del gasóleo repunta hasta un 1,7% y toca máximos anuales en plena Semana Santa
El coste medio del litro de gasolina ha encadenado su cuarta subida consecutiva y se sitúa en los 1,33 euros.
Europa Press
España-22/04/2019
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El precio de la gasolina y del gasóleo ha proseguido esta semana su escalada y ha repuntado hasta casi un 1,7%, para tocar en plena Semana Santa nuevos máximos anuales, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea recogidos por Europa Press.