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El precio de los carburantes ha subido hasta un 28,5% desde la liberalización total del sector, en 1998

FACUA ha realizado un estudio comparando los precios de los distintos carburantes en las ocho provincias andaluzas que ha corroborado la falta de competencia en el sector.

FACUA.org
España-13/01/2003
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El precio de los carburantes ha subido hasta un 28,5% desde la liberalización total del sector, en octubre de 1998. Esta es una de las conclusiones que se desprende de un estudio realizado por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) sobre

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