El precio de los carburantes subió una media del 8% en 2012 según la CNE
El informe dice que los operadores disfrutaron del mayor margen bruto de distribución de los últimos años y pronostica subidas en 2013.
FACUA.org
España-22/01/2013
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La Comisión Nacional de la Energía (CNE) calcula que los precios de la gasolina y del gasóleo subieron una media del 8% en 2012 con respecto al ejercicio anterior, a pesar de que la demanda cayó durante el año a tasas «inauditas»del 6%.
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