El precio del gasóleo alcanza un nuevo máximo histórico por cuarta semana consecutiva
A diferencia de lo que ocurre en España, en la media de los países de la UE sigue teniendo un precio inferior al de la gasolina.
FACUA.org
España-13/03/2008
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El precio del gasóleo de automoción ha alcanzado un nuevo máximo histórico en España por cuarta semana consecutiva, con un precio de 1,135 euros por litro, y acumula una subida del 6,67% en lo que va de año.
Se trata del cuarto récord conse