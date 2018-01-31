El precio del kWh de electricidad subió un 15,9% en 2017, según el análisis de FACUA
La factura del usuario medio se encareció en 88 euros con respecto al año anterior. Este enero se ha producido una bajada mensual del 6,1%.
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España-31/01/2018
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El precio del kWh de electricidad subió un 15,9% en 2017, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Así, se situó en una media de 15,39 céntimos (12,10 m�ás el 27,1% de impuestos indirectos), frente a los 13,28 céntimos del a&