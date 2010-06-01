El precio medio de una entrada de cine varía hasta un 182% entre las capitales de los veintisiete Estados de la UE
En función del salario medio, los cines que resultan más caros a la población son los de Bucarest, Sofía y Bratislava. Los más baratos son los de Copenhague, Luxemburgo y Berlín.
FACUA.org
Europa-01/06/2010
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El precio medio de una entrada de cine varía hasta un 182% entre las capitales de los veintisiete Estados miembros de la UE. Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en 128 salas de cine de las capitales europeas