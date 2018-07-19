El presidente de FACUA Castilla y León comparece en la comisión de las Cortes que investiga la gestión de las cajas de ahorro
Ha denunciado que los préstamos que estas entidades financieras hacían a las empresas de sus presidentes eran una forma de "expoliar lo que es de todos".
FACUA.org
Castilla y León-19/07/2018
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