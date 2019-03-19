El presidente de FACUA Galicia visita la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple
Los representantes de ambas asociaciones valoran la posibilidad de establecer una colaboración permanente para dar visibilidad a los problemas que los afectados por esta enfermedad sufren como consumidores.
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Galicia-19/03/2019
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Teresa González, presidenta de ACEM, junto a Víctor Muñoz, presidente de FACUA Galicia. | Imagen: ACEM.
Víctor Muñoz Meilán, presidente de FACUA Galicia, visitó el pasado 15 de marzo la sede de la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple (ACEM) y mantuvo una reunión con su presidenta, Teresa González Trigo.
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