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El presidente de FACUA Galicia visita la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple

Los representantes de ambas asociaciones valoran la posibilidad de establecer una colaboración permanente para dar visibilidad a los problemas que los afectados por esta enfermedad sufren como consumidores.

FACUA.org
Galicia-19/03/2019
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Víctor Muñoz Meilán, presidente de FACUA Galicia, visitó el pasado 15 de marzo la sede de la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple (ACEM) y mantuvo una reunión con su presidenta, Teresa González Trigo.

Los repre

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