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El presidente de la Comunidad de Madrid cesa al consejero de Sanidad, Javier Rodríguez

La destitución se ha producido después de que ayer Rodríguez realizara unas declaraciones en las que aseguró que si él 'lo hubiese hecho mal' Teresa Romero, la enfermera contagiada por ébola, 'no estaría hablando'.

Europa Press
Madrid-04/12/2014
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El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha destituido al consejero de Sanidad, Javier Rodríguez. Este cargo lo ocupará el médico cirujano Javier Maldonado.

González ha mantenido un

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