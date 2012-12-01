El presidente de la Fundación FACUA se reúne con el rector de la Universidad Internacional de Andalucía
Juan Manuel Suárez Japón acogió la visita de una delegación de la Fundación FACUA en el marco de la ronda de contactos con universidades andaluzas.
FACUA.org
Andalucía-01/12/2012
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La Fundación FACUA ha mantenido un encuentro con el rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Juan Manuel Suárez Japón, en el marco de la ronda de contactos con universidades andaluzas aprobado por su Patronato.
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