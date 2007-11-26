El presidente de la Junta de Andalucía inaugura el Congreso Andaluz de Consumo
Organizado por la Consejería de Gobernación, se celebra a lo largo de los días 26 y 27 de noviembre.
FACUA.org
Andalucía-26/11/2007
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El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha inaugurado esta mañana el Congreso Andaluz de Consumo, que celebra en Sevilla la Consejería de Gobernación con la colaboración de las federaciones de consumidores FACUA, Al-Andalus y UCA-UCE, la Co