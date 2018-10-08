Nuestras acciones

El presidente de los dentistas denuncia por "coacciones" al de UCE Murcia

Asegura que sufrió una "campaña de descrédito y acoso" tras negarse a pagarle cantidades que pretendía recibir a través de una sociedad vinculada a Ausbanc.

FACUA.org
Murcia-08/10/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El presidente del Consejo General de Colegios y Ondontólogos y Estomatólogos de España, Óscar Castro, ha denunciado a Pedro Valera, presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE) de Murcia, por «coacciones

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos