El presidente de los dentistas denuncia por "coacciones" al de UCE Murcia
Asegura que sufrió una "campaña de descrédito y acoso" tras negarse a pagarle cantidades que pretendía recibir a través de una sociedad vinculada a Ausbanc.
FACUA.org
Murcia-08/10/2018
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El presidente del Consejo General de Colegios y Ondontólogos y Estomatólogos de España, Óscar Castro, ha denunciado a Pedro Valera, presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE) de Murcia, por «coacciones